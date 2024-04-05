В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации

Режим чрезвычайной ситуации введен в Индустриальном районе Хабаровска из-за повышенного уровня радиационного фона. Об этом сообщает городская администрация.

«В настоящее время ФГУП "Радон" организовал работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению», - говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ на зараженную территорию ограничен. Угрозы для жителей города нет.

Естественный радиационный фон везде свой, в зависимости от высоты территории над уровнем моря и геологического строения каждого конкретного района. Безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно 0,5 микрозиверт в час (до 50 микрорентген в час).