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В районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за радиации

Доступ на зараженную территорию ограничен. Угрозы для населения города нет.
Ирина Егорова 2024-04-05 04:55:01
© Фото: Yevhen LiubimovZUMAPRESS.com, Global Look Press

Режим чрезвычайной ситуации введен в Индустриальном районе Хабаровска из-за повышенного уровня радиационного фона. Об этом сообщает городская администрация.

«В настоящее время ФГУП  "Радон" организовал работы по определению природы источника, его изъятию, транспортировке и захоронению», - говорится в сообщении.

Отмечается, что доступ на зараженную территорию ограничен. Угрозы для жителей города нет.

Естественный радиационный фон везде свой, в зависимости от высоты территории над уровнем моря и геологического строения каждого конкретного района. Безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно 0,5 микрозиверт в час (до 50 микрорентген в час).

#радиация #хабаровск #режим ЧС #опасность #излучение #территория
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