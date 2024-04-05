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Студентка-отличница из ЛНР передавала Украине данные о военных РФ

В отношении студентки из ЛНР, передававшей ВСУ сведения о российских военных, возбуждено уголовное дело.
Ян Брацкий 2024-04-05 14:38:25
© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

Сотрудники ФСБ по Луганской Народной Республике задержали студентку, которая передавала украинской стороне данные о местах дислокации российских военнослужащих.

Задержанная является студенткой-отличницей последнего курса специальности «социология» одного из вузов ЛНР, сообщили ТАСС в ведомстве.

«В ее отношении возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена"», - сказано в заявлении.

Накануне сотрудники ФСБ задержали на территории Краснодарского края бывшего военнослужащего ЦАХАЛ, который намеревался вступить в ряды украинских националистов. Свои преступные намерения израильтянин осуществить не успел, ему было вынесено официальное предостережение. Бывшего военного выдворили из страны и закрыли ему въезд в Российскую Федерацию.

#Украина #ФСБ #ЛНР #Госизмена
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