На Кубани задержан израильтянин, планирующий присоединиться к ВСУ

Бывший израильский военный задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды украинских националистов, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.

«УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г. р., бывший военнослужащий ЦАХАЛ... иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством РФ», - сообщили в ведомстве.

Задержанный неоднократно направлял в адрес националистов свои анкетные данные, уточнили там. Исполнить свои намерения Юваль не успел. Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

«Осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль, а также закрыть въезд в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, назвал предателями участников украинских диверсионно-разведывательных групп, призвал выявлять их поименно и наказывать без срока давности.