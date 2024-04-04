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На Кубани задержан израильтянин, планирующий присоединиться к ВСУ

Иностранца выдворили из России и запретили ему обратный въезд.
Ян Брацкий 2024-04-04 10:52:19
© Фото: УФСБ России по Краснодарскому краю © Видео: УФСБ России по Краснодарскому краю

Бывший израильский военный задержан в Краснодарском крае за намерение вступить в ряды украинских националистов, сообщила пресс-служба регионального главка ФСБ.

«УФСБ России по Краснодарскому краю задержан гражданин Израиля Ланзман Юваль 1960 г. р., бывший военнослужащий ЦАХАЛ... иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой руководством РФ», - сообщили в ведомстве.

Задержанный неоднократно направлял в адрес националистов свои анкетные данные, уточнили там. Исполнить свои намерения Юваль не успел. Ему объявлено официальное предостережение о недопустимости подобных действий.

«Осуществлен его контролируемый выезд за пределы страны для дальнейшего убытия в Израиль, а также закрыть въезд в Российскую Федерацию», - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, назвал предателями участников украинских диверсионно-разведывательных групп, призвал выявлять их поименно и наказывать без срока давности.

#Краснодарский край #ФСБ #ВСУ #ЦАХАЛ
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