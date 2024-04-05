Соседка заявила, что напавший на Чибиса не казался ей «придурочным»

Подозреваемый в нападении на главу Мурманской области Андрея Чибиса вел себя спокойно, всегда аккуратно выглядел, рассказала «Звезде» его соседка по лестничной клетке.

Наш корреспондент побывал в новостройке в Красносельском районе Санкт-Петербурга, где фигурант приобрел квартиру в 2021 году.

«Не производил впечатление придурочного. Достаточно аккуратный, заподозрить его нельзя было, что он может такое сотворить. Всегда один был, никогда никого не было, никто не приходил, не шумел. Даже никаких шорохов не слышала», - сказала Нина Поликарина.

Мужчина очень редко приезжал в квартиру, его видели здесь несколько раз за все время. При этом квартиру он не сдавал, утверждает соседка.

Напомним, нападение на главу региона с ножом произошло накануне в Апатитах, когда Чибис встречался с местными жителями. После того как губернатор ответил на все вопросы, один из присутствующих ударил его ножом в живот. В тяжелом состоянии его госпитализировали в больницу, где врачи прооперировали его.