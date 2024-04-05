Эксперт Колодочкин рассказал, как угоняют машины при помощи консервной банки

Большинство угонов происходят по вине самих автовладельцев. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал эксперт Михаил Колодочкин. Иногда простая осмотрительность может помочь избежать потери своего имущества, уверен он.

«Вы подъехали к гипермаркету, пытаетесь машину поставить на охрану, а у вас там что-то глючит. У вас времени нет, жена кричит, дети пищат. Вы просто запираете машину на ключ и уходите. А в десятке метров от вас сидят люди, которые с помощью специального оборудования считали код с вашего брелока и ждут, когда вы уйдете», - рассказал Колодочкин.

Иногда угонщики действуют демонстративно, не пытаясь скрываться. В ход идут различные хитрости и уловки, чтобы выманить водителя из машины.

«Вам к бамперу кто-то привязал консервную банку. Она сзади тарахтит. Вы выходите из машины, естественно, не глушите мотор и идете смотреть, что там такое. В это время за руль прыгает человек, и машина уезжает. Такими же приемами пользовались борсеточники, которые хотят вас ограбить», - напомнил автоэксперт.

Отдельным видом воровства стали угоны автомобилей для их разборки на запчасти. Угонщику не нужен автомобиль целиком. Его загоняют в гараж или на специальную авторазборку.

«Некоторые элементы автомобиля можно защитить. Чтобы не воровали колеса, не забывайте про "секретки". Они продаются, и пользоваться ими не зазорно. Сегодня в ходу электромеханические устройства, перекрывающие доступ к капоту. Из лайфхаков упомянем забавные блокираторы дверей. Они простые - это отдельные замки. Это возня, но просто так в салон машины не влезть. Надо будет выбить стекло, на это пойдет далеко не каждый», - констатировал эксперт Колодочкин.

Ранее в 60 субъектах России внедрили систему «Паутина», предназначенную для быстрого розыска угнанных автомобилей, а также тех, кто оставил место ДТП. В единой базе аккумулируются данные о перемещении по стране всех транспортных средств. Систему разработали в МВД.