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Производство по фигуранту дела о взрывчатке в иконах прекращено

Ранее по делу о перевозке взрывчатки вместе с иконами и церковной утварью на два месяца был арестован Дмитрий Гратий.
Ян Брацкий 2024-04-05 11:31:54
© Фото: ЦОС ФСБ России

Суд прекратил производство по одному из фигурантов дела о ввозе икон и церковной утвари со взрывчаткой. Ранее число фигурантов официально не разглашалось, пишет РИА Новости.

В минувший вторник стало известно об успешной спецоперации ФСБ и таможни. На одном из КПП в Псковской области силовики досмотрели фургон. Среди коробок с православными иконами были найдены 70 килограммов взрывчатки. По версии следствия, в России ее везли из Украины транзитом через несколько европейских стран.

Согласно экспертным оценкам, взрывчатое вещество - гексоген, мощность которого превышает тротил в полтора раза. Изъятого было достаточно для подрыва жилого пятиэтажного дома, уточнили криминалисты. Также были изъяты детонаторы, радиоплаты и прочие компоненты для изготовления самодельных бомб.

Накануне сообщалось об аресте одного из фигурантов дела. Это водитель - Дмитрий Гратий. Ему предъявлено обвинение и ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

#ФСБ #контрабанда #взрывчатка #Уголовное дело #иконы #Гексоген
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