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Фигурант дела о контрабанде «заминированных» икон арестован

Задержанный по делу о контрабанде взрывчатки Дмитрий Гратий имеет российское и два иностранных гражданства.
Ян Брацкий 2024-04-04 09:24:02
© Фото: ЦОС ФСБ России

Фигурант дела о попытке провоза в Россию взрывчатки в православных иконах Дмитрий Гратий арестован на два месяца, ему предъявлено обвинение, сообщает РИА Новости.

По материалам Псковского областного суда, Гратий имеет российское и два иностранных гражданства, на территории нашей страны не зарегистрирован и не проживает. Официально не трудоустроен и не имеет постоянного источника дохода.

В минувший вторник ФСБ сообщила о перекрытии канала контрабанды взрывчатки. На территорию России ее везли из Украины через ряд европейских стран. Перевозящий иконы и церковную утварь фургон остановили на одном из КПП в Псковской области. При досмотре были обнаружены и изъяты 27 взрывных устройств, 70 килограммов гексогена, радиоплаты, детонаторы с замедлителями и прочие компоненты для изготовления самодельных бомб.

По оценкам экспертов, изъятой взрывчатки хватило бы для подрыва пятиэтажного жилого дома. В Русской православной церкви заявили, что не знают, кому предназначались иконы со взрывчаткой.

#ФСБ #контрабанда #арест #иконы #Гексоген
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