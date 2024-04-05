Почти две тысячи домов подтоплены в 36 российских регионах

В 36 российских регионах из-за паводка подтоплены 1 970 домов и более 10 тысяч приусадебных участков. В зоне бедствия 190 низководных мостов, размытыми остаются 120 участков автодорог, сообщили в МЧС России.

Самая сложная ситуация в Оренбургской области, где эвакуировали более 2 000 человек. В регион прибыли вертолеты Ми-8 МЧС России. На Алтае для эвакуированных подготовлены десятки пунктов временного размещения, как и в Самарской области, где паводок подтопил 27 населенных пунктов.

Спасатели мониторят обстановку при помощи беспилотников, развозят продукты и предметы первой необходимости, предлагают людям другую помощь. Ранее врач МЧС высшей категории Владимир Рюрикович рассказал, как действовать при наступлении паводка. По его словам, необходимо подняться как можно выше и ждать спасателей. Пытаться выбраться из подтопленной зоны самостоятельно опасно, напомнил эксперт.