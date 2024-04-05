Группировка «Днепр» уничтожила за сутки до 35 боевиков ВСУ и 31 беспилотник

Киевские формирования потеряли до 35 человек за сутки на Херсонском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

По его словам, ВС РФ занимали оборону на левом берегу Днепра, уничтожали плавсредства противника на реке Днепр. Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник. Кроме того, ВСУ лишились РСЗО «Град».

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении вражеской бронетехники танками Т-80 в районе Работино в Запорожской области. Экипажи вели огонь по координатам, полученным с помощью БПЛА.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.