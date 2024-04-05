Т-80 разгромили позиции противотанковых средств ВСУ в районе Работино

Экипажи Т-80 уничтожили бронетехнику ВСУ и позиции противотанковых средств в районе Работино в Запорожской области, сообщает Минобороны России.

Танкисты 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» выдвинулись на передний край обороны противника и отработали по противнику в движении. Такой метод повышает выживаемость машины на поле боя.

Экипажи Т-80 вели огонь по координатам, полученным с помощью БПЛА. Танки успешно поразили цели с большого расстояния и вне прямой видимости. Когда уничтожение целей подтвердили, танкисты переместились на новую огневую точку и нанесли удары по противнику с закрытых огневых позиций.

«Продвигаемся потихоньку. Приехали недавно с Работино. Я участвовал в боях, когда мы выбивали противника с лесополос, так и в населенных пунктах», - рассказал командир танковой роты с позывным Ястреб.

Танки Т-80 группировки войск «Днепр» поддерживают огнем мотострелковые подразделения, обеспечивают штурмовые действия российских войск в районе Работино в Запорожской области.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.