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Минобороны России получило первую в 2024 году партию Су-34

Прежде чем поступить в распоряжение российских военных, самолеты выдержали серию испытаний - как на площадке завода, так и в воздухе.
Надежда Котормус 2024-04-05 10:48:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российское оборонное ведомство получило первую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Надежда Котормус, которая побывала на заводе имени Чкалова (входит в ОАК) в Новосибирске, где и собирают эти машины. 

До передачи российскому оборонному ведомству самолетам пришлось пройти ряд испытаний - как на площадке авиазавода, так и в воздухе.
 
В ОАК отметили, что Су-34 составляют важную часть ударной мощи оперативно-тактической авиации ВКС России. Этот самолет может применять перспективные средства поражения, которые позволяют как увеличить дальность поражения целей, так и повысить точность применения оружия. 

Также корреспондент нашего канала, находясь на авиазаводе имени Чкалова, сообщила, что Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #ОПК #су-34 #Новосибирск #Авиазавод имени Чкалова
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