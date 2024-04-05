Минобороны России получило первую в 2024 году партию Су-34

Российское оборонное ведомство получило первую в этом году партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Надежда Котормус, которая побывала на заводе имени Чкалова (входит в ОАК) в Новосибирске, где и собирают эти машины.

До передачи российскому оборонному ведомству самолетам пришлось пройти ряд испытаний - как на площадке авиазавода, так и в воздухе.



В ОАК отметили, что Су-34 составляют важную часть ударной мощи оперативно-тактической авиации ВКС России. Этот самолет может применять перспективные средства поражения, которые позволяют как увеличить дальность поражения целей, так и повысить точность применения оружия.

Также корреспондент нашего канала, находясь на авиазаводе имени Чкалова, сообщила, что Россия увеличит производство истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.