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Су-34 ударили по врагу фугасными бомбами с УМПК в зоне спецоперации

Летчики ВКС России осуществляют боевые вылеты в зоне спецоперации в любое врем суток, в том числе в сложных метеоусловиях.
2024-04-04 06:32:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям украинских националистов на Южно-Донецком направлении. Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Это позволяет бить точнее, не заходя в зону действия вражеской ПВО.

«В зависимости от типа цели мы используем различное бомбовое вооружение: фугасные авиационные бомбы различного типа, объемно-детонирующие бомбы, наносящие значительное поражение противнику», - рассказал летчик Су-34 с позывным «Гром».

Для летчиков российских ВКС нет невыполнимых задач. Боевые самолеты готовы подняться в небо в любое время суток.

«В ходе боевых вылетов осуществляем бомбометание по различным целям противника, таким как опорные пункты, живая сила, военная техника. Полеты осуществляем и днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях. В ночное время нам помогают данные с панели самолета, а также взаимодействие с пунктом управления полетами», - добавил «Гром».

После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов экипажи вернулись на аэродром вылета.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#вкс россии #армия #су-34 #СВО #Южно-Донецкое направление #УМПК
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