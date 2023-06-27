Эксперт Пинаев напомнил москвичам, как себя вести при встрече со змеей

Змея может укусить человека в случае, если она расценит его присутствие как опасность, объяснил специалист по змеям.

© Фото: Olena Khudiakovaukrinform, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Территории, которые раньше были традиционным местом обитания змей, постепенно оказываются в черте города, застраиваются домами и дорогами, что, вероятно, приводит к появлению пресмыкающихся в черте населенных пунктов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

«Человек вторгается в их места обитания, строит там дома, дороги, и вот это несет некие последствия... Естественно, змеи оттуда никуда не делись... У нас в Москве и области ядовитой является гадюка, уж и медянка - это неядовитые. Змеи у нас на людей не охотятся, ни на кого специально не кидаются», - сказал он.

Эксперт предположил, что была довольно теплая весна, вылупилось множество змей, у них было достаточно питания, они все выжили и впоследствии расплодились.

По словам Пинаева, вполне возможно, что в следующем году их количество по какой-то причине уменьшится. В частности, могут повлиять неблагоприятные погодные условия или произойдет их миграция.

«Говорить о том, что у нас сейчас нашествие змей - наверное, нет. Они вот прям везде-везде по МО не ползают, под ноги не лезут, в портфели не падают», - отметил специалист.

Пинаев рассказал, что змеи для жителей Московского региона не являются какими-то естественными врагами, а человек для них не является объектом охоты - «не тот размер».

«Надо понимать, что они двигаются по своим делам, по своим каким-то надобностям. Если человек их будет шерудить или как-то влезет в их компанию, они могут с испуга его укусить. Увидел змею - отойди», - сказал Пинаев.

Ранее жители поселения Московский пожаловались на большое количество змей, которых заметили во дворах МКД. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что ужи приползают к домам и водоемам, чтобы спрятаться от жары.

В середине апреля москвичи поймали змею во дворе на улице Костякова. Впоследствии оказалось, что это неядовитый полоз.