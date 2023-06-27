В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Пинаев напомнил москвичам, как себя вести при встрече со змеей

Анна Назайкина
15:56 27.06.2023
Змея может укусить человека в случае, если она расценит его присутствие как опасность, объяснил специалист по змеям.
Эксперт Пинаев напомнил москвичам, как себя вести при встрече со змеей
© Фото: Olena Khudiakovaukrinform, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Территории, которые раньше были традиционным местом обитания змей, постепенно оказываются в черте города, застраиваются домами и дорогами, что, вероятно, приводит к появлению пресмыкающихся в черте населенных пунктов. Об этом в беседе со «Звездой» заявил доцент Департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

«Человек вторгается в их места обитания, строит там дома, дороги, и вот это несет некие последствия... Естественно, змеи оттуда никуда не делись... У нас в Москве и области ядовитой является гадюка, уж и медянка - это неядовитые. Змеи у нас на людей не охотятся, ни на кого специально не кидаются», - сказал он.

Эксперт предположил, что была довольно теплая весна, вылупилось множество змей, у них было достаточно питания, они все выжили и впоследствии расплодились.

По словам Пинаева, вполне возможно, что в следующем году их количество по какой-то причине уменьшится. В частности, могут повлиять неблагоприятные погодные условия или произойдет их миграция.

«Говорить о том, что у нас сейчас нашествие змей - наверное, нет. Они вот прям везде-везде по МО не ползают, под ноги не лезут, в портфели не падают», - отметил специалист.

Пинаев рассказал, что змеи для жителей Московского региона не являются какими-то естественными врагами, а человек для них не является объектом охоты - «не тот размер».

«Надо понимать, что они двигаются по своим делам, по своим каким-то надобностям. Если человек их будет шерудить или как-то влезет в их компанию, они могут с испуга его укусить. Увидел змею - отойди», - сказал Пинаев.

Ранее жители поселения Московский пожаловались на большое количество змей, которых заметили во дворах МКД. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что ужи приползают к домам и водоемам, чтобы спрятаться от жары.

В середине апреля москвичи поймали змею во дворе на улице Костякова. Впоследствии оказалось, что это неядовитый полоз.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:08 В стране и мире
Лукашенко заявил, что Минск был готов направить силовиков на помощь РФ на фоне событий 24 июня
15:19 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что государство полностью финансировало группу «Вагнер»
14:56 В стране и мире
Видео
Володин попросил проверить, кто из чиновников уезжал из страны на фоне событий 24 июня
13:37 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг
13:42 В стране и мире
Золотов сообщил, что Росгвардия получит тяжелые вооружения и танки
Популярное
Видео
Путин: собственник «Конкорда» через Военторг за год заработал 80 млрд рублей
Видео
Путин предложил бойцам «Вагнера» заключить контракт с МО РФ или вернуться к своим семьям
Видео
Костомаров опубликовал первое видео после протезирования
Видео
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
В Ленобласти мужчина нашел горящий пакет с человеческой головой
Видео
Опубликованы кадры ухода бойцов ЧВК «Вагнер» из Ростова-на-Дону
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.