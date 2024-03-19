Гладков сообщил, что из Белгородской области вывезут около 9 тысяч детей

Около 9 000 детей вывезут из Белгородской области в другие субъекты России из-за обстрелов ВСУ. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что уже ведутся переговоры с главами соседних регионов, чтобы детей приняли там.

«Вот 22 числа 1 200 детей едут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край», - сообщил Гладков на заседании президиума Генсовета «Единой России».

Кроме того, Гладков сказал, что за неделю от обстрелов со стороны украинских националистов погибли 16 мирных жителей Белгородской области, еще 98 пострадали. Среди раненых - девочка, которая потеряла руку после сегодняшнего удара.

Накануне под завалами частного дома в селе Никольское Белгородской области, в который попал снаряд украинских боевиков, нашли тела двух женщин. Кроме того, от прямого попадания погибли 17-летний подросток и взрослый мужчина. После удара ВСУ удалось спасти маленькую девочку, которая получила закрытую черепно-мозговую травму и переломы конечностей.