Материалы стен зала в «Крокусе» могли обладать повышенной горючестью

Отделочные материалы стен концертного зала в «Крокус Сити Холле» могли способствовать быстрому распространению пожара, устроенного террористами во время нападения. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала "Крокус Сити Холла" были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», - цитирует ТАСС слова своего источника в полиции.

Кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью и при горении выделяют большое количество едкого дыма. Сейчас все эти данные обобщаются и анализируются специалистами.

На этой неделе следователи изъяли в подразделениях подмосковного главка МЧС документы, связанные с проверками противопожарного состояния «Крокуса». Оперативники проверяют, как проводились проверки, какие нарушения выявлялись и как контролировалось их устранение. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, работоспособность противопожарной системы и готовность запасных выходов в момент теракта.