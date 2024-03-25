Бастрыкин поручил проверить функционирование эвакуационных выходов «Крокуса»

Следственный комитет России проверит, имели ли люди возможность оперативно покинуть здание «Крокус Сити холла» через эвакуационные выходы. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что следователям поручено продолжить допросы свидетелей, включая сотрудников «Крокус Сити Холла». Кроме того, следователи проведут детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, каким образом были организованы и функционировали системы оповещения о ЧП.

В сообщении говорится, что председатель Следственного комитета РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити холле».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин 25 марта проведет совещание о принятых после теракта мерах. В нем поучаствуют представители российских силовых структур, социального блока Правительства РФ, а также главы Москвы и Московской области. Российский лидер продолжает получать доклады по линии всех служб о последствиях террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити холл».