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Бастрыкин поручил проверить функционирование эвакуационных выходов «Крокуса»

Глава СК РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о теракте в «Крокус Сити холле».
Игнат Далакян 2024-03-25 14:52:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Следственный комитет России проверит, имели ли люди возможность оперативно покинуть здание «Крокус Сити холла» через эвакуационные выходы. Такое поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что следователям поручено продолжить допросы свидетелей, включая сотрудников «Крокус Сити Холла». Кроме того, следователи проведут детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, каким образом были организованы и функционировали системы оповещения о ЧП.

В сообщении говорится, что председатель Следственного комитета РФ заслушал отчет следственной группы о расследовании уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити холле».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин 25 марта проведет совещание о принятых после теракта мерах. В нем поучаствуют представители российских силовых структур, социального блока Правительства РФ, а также главы Москвы и Московской области. Российский лидер продолжает получать доклады по линии всех служб о последствиях террористического акта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити холл».

#Теракт #СК РФ #Александр Бастрыкин #Крокус сити холл #эвакуационные выходы
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