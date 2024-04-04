Лавров: РФ ценит помощь Душанбе в расследовании теракта в «Крокусе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил признательность властям Таджикистана за помощь в расследовании дела о нападении на посетителей подмосковного «Крокус Сити Холла», которое было совершено группой вооруженных террористов вечером 22 марта.

«Признательны руководству Таджикистана за слова поддержки и сочувствия в эту трудную минуту. Ценим оперативную помощь в расследовании обстоятельств трагедии», - сказал Лавров на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.

По словам главы МИД РФ, по задумке организаторов теракта произошедшее должно было посеять разлад в российском обществе, «однако беда лишь сплотила людей самых разных национальностей».

Он также выразил уверенность в том, что единственным адекватным ответом должно стать дальнейшее наращивание сотрудничества Москвы и Душанбе в борьбе с терроризмом и его зарубежными спонсорами - как в двустороннем формате, так и вместе с союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Содружеству Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Сегодня глава российского внешнеполитического ведомства в ходе посольского «круглого стола» по теме урегулирования ситуации на Украине заявил, что наличие украинского следа в теракте в «Крокусе» стало очевидным. Лавров напомнил о причастности украинских спецслужб к другим терактам на территории России.