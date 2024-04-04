Белый дом отверг возобновление экспорта СПГ в обмен на помощь Киеву

Администрация Джо Байдена отклонила сделку со спикером палаты представителей Майком Джонсоном о привязке помощи Украине к возобновлению экспорта сжиженного природного газа. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Ранее Байден ввел бессрочный запрет на одобрение новых контрактов на экспорт СПГ из США в Европу, Азию и другие страны, которые не являются партнерами по свободной торговле. Министерство энергетики должно изучить, как эти поставки влияют на изменение климата, экономику и национальную безопасность. Республиканцы раскритиковали это решение, а власти 16 штатов обжаловали его в суде.

В последние недели сообщалось, что Джонсон хотел бы увязать выделение помощи Украине с возобновлением экспорта СПГ. Якобы спикер палаты представителей поднял этот вопрос на встрече один на один с президентом в конце марта. Власти США могут снять запрет на экспорт СПГ, чтобы добиться согласования пакета помощи для Украины в Конгрессе, сообщало Reuters.

Однако в Белом доме заявили, что это не соответствует действительности. Президент «ясно дал понять», что республиканцы должны как можно скорее проголосовать в палате представителей за выделение Украине пакета помощи, в которой она срочно нуждается, говорится в сообщении.

В то же время Джонсон намекнул, что планирует представить пакет помощи Украине, который может включать формулировки, отменяющие запрет на экспорт СПГ. Это должно случиться после возвращения палаты представителей с весенних каникул 9 апреля.