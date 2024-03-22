МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти 16 штатов подали иск против решения Байдена по экспорту сжиженного газа

По словам представителя Техаса, запрет экспорт сжиженного газа подрывает экономику штата и конституционный порядок, а также негативно сказывается на притоке инвестиций в США.
Елизавета Кондрикова 2024-03-22 04:39:01
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Keystone Press Agency Globallookpress

Власти 16 американских штатов подали иск в суд на президента США Джо Байдена, протестуя против бессрочного запрета на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. Об этом свидетельствуют документы окружного суда Луизианы.

«Односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок», - приводит РИА Новости слова генпрокурора Техаса Кена Пэкстона.

По словам прокурора, это решение также негативно скажется на трудовой обстановке и уничтожит важные рабочие места, а также лишит страну многомиллионных инвестиций.

Ранее издание Foreign Policy называло это решение Байдена подарком президенту России Владимиру Путину. Приняв такую меру, Байден взбесил своих европейских союзников и подорвал усилия Штатов снизить зависимость Евросоюза от российских энергоносителей. 

#сша #Джо Байден #СПГ #экспорт #иск в суд
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 