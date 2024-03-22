Власти 16 штатов подали иск против решения Байдена по экспорту сжиженного газа

Власти 16 американских штатов подали иск в суд на президента США Джо Байдена, протестуя против бессрочного запрета на одобрение новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж. Об этом свидетельствуют документы окружного суда Луизианы.

«Односторонний указ Байдена попирает юридический процесс, переворачивает нефтегазовую отрасль, подрывает экономику Техаса и наш конституционный порядок», - приводит РИА Новости слова генпрокурора Техаса Кена Пэкстона.

По словам прокурора, это решение также негативно скажется на трудовой обстановке и уничтожит важные рабочие места, а также лишит страну многомиллионных инвестиций.

Ранее издание Foreign Policy называло это решение Байдена подарком президенту России Владимиру Путину. Приняв такую меру, Байден взбесил своих европейских союзников и подорвал усилия Штатов снизить зависимость Евросоюза от российских энергоносителей.