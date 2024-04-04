Путин поручил поддержать регионы, покинувшие список «отстающих»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции, поручил проработать меры поддержки регионов, которые покинули список «отстающих». Глава государства заявил, что часть средств можно изыскать из различных отраслевых программ поддержки или в рамках реализации национальных проектов.

«У шести или у семи регионов с довольно низкой бюджетной обеспеченностью все-таки мер поддержки нет практически. Надо на них тогда сосредоточить внимание при распределении ресурсов по нацпроектам», - сказал российский лидер.

По его словам, в вопросе поддержки субъектов с небольшой бюджетной обеспеченностью необходимо изучить, какие цели преследуют те или иные нацпроекты. Путин также отметил, что те регионы, которые показали хорошие результаты, не должны лишаться инструментов поддержки.

Между тем, министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании сообщил, что из перечня 10 «отстающих» регионов страны вышли республики Адыгея и Карелия, их сменят Хакасия и Кировская область. Он добавил, что для Адыгеи и Карелии формируются индивидуальные программы развития.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин поручил кабмину продлить на шесть лет программы поддержки 10 «отстающих» регионов РФ. Президент отметил, что все субъекты страны к 2030 году должны стать самодостаточными в экономическом плане.