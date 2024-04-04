МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин поручил поддержать регионы, покинувшие список «отстающих»

Глава государства отметил, что регионы, которые показали хорошие результаты, не должны лишаться инструментов поддержки.
Максим Крюков 2024-04-04 20:58:12
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло в формате видеоконференции, поручил проработать меры поддержки регионов, которые покинули список «отстающих». Глава государства заявил, что часть средств можно изыскать из различных отраслевых программ поддержки или в рамках реализации национальных проектов.

«У шести или у семи регионов с довольно низкой бюджетной обеспеченностью все-таки мер поддержки нет практически. Надо на них тогда сосредоточить внимание при распределении ресурсов по нацпроектам», - сказал российский лидер.

По его словам, в вопросе поддержки субъектов с небольшой бюджетной обеспеченностью необходимо изучить, какие цели преследуют те или иные нацпроекты. Путин также отметил, что те регионы, которые показали хорошие результаты, не должны лишаться инструментов поддержки.

Между тем, министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании сообщил, что из перечня 10 «отстающих» регионов страны вышли республики Адыгея и Карелия, их сменят Хакасия и Кировская область. Он добавил, что для Адыгеи и Карелии формируются индивидуальные программы развития.

В ходе послания Федеральному собранию 29 февраля Владимир Путин поручил кабмину продлить на шесть лет программы поддержки 10 «отстающих» регионов РФ. Президент отметил, что все субъекты страны к 2030 году должны стать самодостаточными в экономическом плане.

#Россия #Владимир Путин #поддержка #поручение #отстающие регионы
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322