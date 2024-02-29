Путин поручил продлить программы поддержки 10 «отстающих» регионов на шесть лет

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить на шесть лет программы поддержки 10 «отстающих» регионов страны. Об этом глава государства сообщил в ходе своего послания к Федеральному собранию.

По словам главы государства, субъекты федерации, у которых низкая бюджетная обеспеченность, реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития.

«Сейчас десять субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что все регионы России к 2030 году должны стать самодостаточными в экономическом плане, поскольку «Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны».