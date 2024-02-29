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Путин поручил продлить программы поддержки 10 «отстающих» регионов на шесть лет

Российский лидер подчеркнул, что все эти регионы должны стать самодостаточными к 2030 году.
Глеб Владовский 2024-02-29 13:48:01
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить на шесть лет программы поддержки 10 «отстающих» регионов страны. Об этом глава государства сообщил в ходе своего послания к Федеральному собранию.

По словам главы государства, субъекты федерации, у которых низкая бюджетная обеспеченность, реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития.

«Сейчас десять субъектов федерации с низкой бюджетной обеспеченностью реализуют индивидуальные программы социально-экономического развития», - подчеркнул глава государства.

Российский лидер отметил, что все регионы России к 2030 году должны стать самодостаточными в экономическом плане, поскольку «Это вопрос справедливости, равных условий для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны».

#в стране и мире #Владимир Путин #послание федеральному собранию #Федеральное собрание РФ #Поддержка регионов
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