В Японии вывели первую свинью, органы которой могут прижиться у человека

Японские ученые успешно вывели первую генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе можно будет пересаживать человеку. Об этом сообщила компания , работающая при поддержке Университета Мэйдзи.

«Мы рады, что поросенок благополучно родился, но это только начало. Мы рассчитываем продвинуть дискуссию о клиническом применении в Японии», - передает комментарий компании ТАСС.

В организации пообещали в последующих исследованиях акцентировать внимание на безопасности и продолжить обсуждать этические вопросы.

Эту технологию выращивания изначально разработала американская биотехнологическая компания. Выведенного в Японии поросенка клонировали с помощью импортированных из США клеток. На территории страны это первый случай рождения генно-модифицированной свиньи, органы которой могут подойти человеку для пересадки.

Отторжение пересаженных органов животных сейчас основное препятствие, мешающее применению ксенотрансплантации. Так, прошлой осенью в США провели вторую в мире операцию по пересадке человеку сердца генно-модифицированной свиньи. Пациент прожил лишь шесть недель, после чего скончался, поскольку у него началось отторжение пересаженного органа.