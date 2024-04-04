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Реставрация Триумфальной арки Пальмиры в Сирии может занять два года

По словам археологов, сейчас все готово для начала масштабного реставрационного проекта.
Анна Назайкина 2024-04-04 17:35:58
© Фото: ИИМК РАН © Видео: ИИМК РАН

Более 70% блоков Триумфальной арки Пальмиры смогли уцелеть после взрыва, процесс реставрации может занять два - два с половиной года. Об этом журналистам рассказала директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева.

По данным ученых, около 46% - это устоявшие элементы арки, примерно еще 30% - это те блоки, которые археологи смогут использовать, и еще около 15%  - разрушенные взрывом элементы.

Соловьева подчеркнула, что на данный момент подготовлено все необходимое для начала реставрационного проекта. Сейчас ученые ждут согласования от руководства.

«Изучение внутренней структуры устоявших пилонов и повторный анализ рухнувших блоков мы будем делать, когда начнем реставрацию. Мы надеемся, что за два - два с половиной года справимся», - сказала она.

Напомним, что всемирно известный памятник архитектуры датируется III веком н. э. Арку в мае 2015 года разрушили боевики. В результате взрыва рухнул главный свод, был уничтожен центральный пролет. Некоторые элементы сооружения были утрачены безвозвратно.

#сирия #Пальмира #ран #реставрация #археологи #Триумфальная арка
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