Реставрация Триумфальной арки Пальмиры в Сирии может занять два года

Более 70% блоков Триумфальной арки Пальмиры смогли уцелеть после взрыва, процесс реставрации может занять два - два с половиной года. Об этом журналистам рассказала директор Центра спасательной археологии ИИМК РАН Наталья Соловьева.

По данным ученых, около 46% - это устоявшие элементы арки, примерно еще 30% - это те блоки, которые археологи смогут использовать, и еще около 15% - разрушенные взрывом элементы.

Соловьева подчеркнула, что на данный момент подготовлено все необходимое для начала реставрационного проекта. Сейчас ученые ждут согласования от руководства.

«Изучение внутренней структуры устоявших пилонов и повторный анализ рухнувших блоков мы будем делать, когда начнем реставрацию. Мы надеемся, что за два - два с половиной года справимся», - сказала она.

Напомним, что всемирно известный памятник архитектуры датируется III веком н. э. Арку в мае 2015 года разрушили боевики. В результате взрыва рухнул главный свод, был уничтожен центральный пролет. Некоторые элементы сооружения были утрачены безвозвратно.