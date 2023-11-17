Путин: специалисты из РФ восстанавливают Триумфальную арку в Пальмире

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Президент РФ Владимир Путин напомнил, что российские специалисты вместе с сирийскими коллегами восстанавливают Триумфальную арку в Пальмире.

Глава государства отметил, что Санкт-Петербург сравнивают с античным городом, называя Северной Пальмирой, поэтому для России само название сирийского города - символ. Президент также напомнил, что Ленинград пытались разрушить нацисты во время блокады в годы Великой Отечественной войны.

«Наши специалисты из Института истории материальной культуры приняли неотложные меры по спасению памятника. Обследовали руины арки, зафиксировали каждый фрагмент, создали уникальный проект восстановления этого объекта», - сказал Путин.

Руины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Боевики в августе 2015 года разрушили взрывом Триумфальную арку, которая является символом города. Также террористы уничтожили ряд других объектов.