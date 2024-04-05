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Мировому рынку IT предрекли сильную трансформацию из-за развития ИИ

Уже в ближайшие пару лет на рынке труда снизится потребность в IT-специалистах, считает директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов.
Максим Крюков 2024-04-05 08:36:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов предположил, что в связи с развитием современных технологий и искусственного интеллекта в ближайшее время на рынке труда снизится потребность в IT-специалистах.

«Недавно на одной из конференций генеральный директор Nvidia (разработчик графических процессоров. - Прим. ред.) сказал, что в горизонте двух лет искусственный интеллект начнет кодить (программировать. - Прим. ред.) и потребность в разработчиках не будет так остро стоять, поэтому вполне возможно, что рынок IT переживет сильную трансформацию», - сказал он в беседе со «Звездой».

По его словам, если посмотреть на ситуацию за рамками IT-сферы, руководствуясь теориями экономических циклов, в настоящее время Россия только начинает стадию активного экономического цикла, который будет длиться ближайшие 100 лет.

По мнению собеседника телеканала, дефицит квалифицированных людей в России будет только расти. Крестьянинов отметил, что для многих это станет хорошей возможностью сделать прекрасную карьеру и добиться самых профессиональных результатов.

Кроме того, директор по развитию кадрового агентства назвал самые дефицитные профессии в России. Он рассказал, что в нашей стране не хватает токарей, слесарей, швей и IT-специалистов.

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