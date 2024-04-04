Эксперт Крестьянинов рассказал о дефиците токарей, слесарей и швей в РФ

В России наблюдается острая нехватка токарей, слесарей, швей и специалистов в сфере IT-технологий. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал директор по развитию кадрового агентства Роман Крестьянинов.

«Токари, слесари - мне кажется, дефицит достаточно давно уже зреет. В последние несколько лет он только обострился. То, что точно на поверхности - это, я знаю, со швеями сейчас большой дефицит. Соответственно, если говорить про отрасль частных ателье, сейчас я видел, что там какие-то баснословные деньги швеям предлагают - 100-150 тысяч рублей в окладе. Это говорит о том, что людей действительно мало», - сказал он.

Эксперт также привел в пример оценки Центрального банка РФ, согласно которым в 2023 году дефицит по IT-специальностям составлял порядка 500 тысяч человек.

«Причем, если мы говорим о том, что сейчас многие бизнесы задумываются о вопросах импортозамещения уходящих IT-решений, дефицит здесь будет только расти. Безусловно, перекупать приходится деньгами. Ряд специализаций, по моему личному ощущению, в деньгах в два-три раза выросли в горизонте последних двух-трех лет», - добавил собеседник телеканала.

Крестьянинов отметил, что хороший, сильный IT-специалист с большим профессиональным опытом и навыками запросит зарплату в размере 300-400 тысяч рублей и работодатель «его за эти деньги покупает».

Сегодня президент РФ Владимир Путин в ходе заседания XII съезда Федерации независимых профсоюзов России заявил, что с учетом демографических вызовов в ближайшие годы экономика страны будет испытывать высокую потребностью и даже дефицит кадров. Глава государства отметил, что в таких условиях нужно повышать производительность труда и модернизировать промышленность.