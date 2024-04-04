У Кремля нет планов по контактам Путина с Макроном

У российского президента Владимира Путина на данный момент нет планов по контактам с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В настоящее время каких-то планов по проведению контактов на высшем уровне нет», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков также отметил, что Владимир Путин открыт для диалога.

Напомним, накануне министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой французского военного ведомства Себастьяном Лекорню. Диалог состоялся по настоятельной просьбе Парижа.