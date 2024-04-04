Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины патовая не из-за России

Россия не виновата в том, что вокруг Украины сложилась патовая ситуация. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, наша страна защищает своих людей.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали. Можно назвать ее матовой. Это, правда, будет непереводимой игрой слов», - передает ТАСС слова министра.

Он отметил, что Россия готова договариваться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что Россия готова гарантировать законные интересы участников переговоров по Украине при условии учета ее собственных интересов. По его словам, с наиболее реалистичным предложением по диалогу выступил Китай - в документе подчеркнута необходимость обеспечения безопасности для всех участников конфликта.