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Лавров заявил, что ситуация вокруг Украины патовая не из-за России

По словам главы МИД РФ, наша страна готова договариваться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.
Сергей Лебедев 2024-04-04 15:43:20
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Россия не виновата в том, что вокруг Украины сложилась патовая ситуация. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, наша страна защищает своих людей.

«Ситуация патовая, но не мы ее в пат загнали. Можно назвать ее матовой. Это, правда, будет непереводимой игрой слов», - передает ТАСС слова министра.

Он отметил, что Россия готова договариваться на основе справедливости, реалий и баланса интересов в сфере безопасности.

Ранее Сергей Лавров уже заявлял, что Россия готова гарантировать законные интересы участников переговоров по Украине при условии учета ее собственных интересов. По его словам, с наиболее реалистичным предложением по диалогу выступил Китай - в документе подчеркнута необходимость обеспечения безопасности для всех участников конфликта.

#Россия #Украина #Сергей Лавров #Киев #МИД РФ #переговоры
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