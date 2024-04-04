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ФСБ задержала трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Трех новых фигурантов дела, которые являются выходцами из Центральной Азии, задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске.
Максим Крюков 2024-04-04 15:35:09
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В деле о террористическом акте в подмосковном «Крокус Сити Холле» появилось три новых фигуранта. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Уточняется, что в Москве, Екатеринбурге и Омске российские спецслужбы задержали гражданина РФ и двух иностранных граждан, которые причастны к нападению террористов на посетителей концертного зала вечером 22 марта.

По данным следствия, двое подозреваемых переводили денежные средства для приобретения оружия и транспорта, которые использовались террористами. Третий фигурант занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

В ведомстве добавили, что все задержанные являются выходцами из Центральной Азии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответственные за нападение на посетителей «Крокуса» должны понести справедливое наказание, в соответствии с российским законодательством. Выступая на коллегии Генеральной прокуратуры РФ, глава государства назвал теракт «варварским преступлением» и отметил работу правоохранителей по его расследованию.

#Теракт #ФСБ РФ #Задержание #фигуранты дела #Крокус сити холл
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