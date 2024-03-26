Путин: ответственные за теракт в «Крокусе» должны понести справедливое наказание

Ответственные за теракт в «Крокус Сити Холл» должны понести справедливое наказание, в соответствии с российским законодательством. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

«Следователи тщательно устанавливают обстоятельства этого варварского преступления, выясняют его детали, определяют роль, степень вины каждого участника, изучают выводы криминалистов и экспертов... Рассчитываю, что прокуроры в рамках своих полномочий, в том числе при предъявлении государственного обвинения и в ходе судебного процесса сделают все необходимое, чтобы преступники понесли справедливое наказание, как того и требует российский закон», - заявил Путин.

Ранее Путин заявил о необходимости установить заказчика теракта. Глава государства отметил, что чьими руками совершен теракт уже известно.