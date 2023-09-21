Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

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Президент России Владимир Путин отметил рекордно низкие показатели безработицы в стране и системный и структурный характер их снижения. Об этом президент рассказал на расширенном заседании президиума Госсовета РФ в Великом Новгороде.

«Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения», - заявил президент.

Владимир Путин также указал проблему дефицита трудовых ресурсов в стране, который в настоящий момент сочетается с ростом российской экономики. По словам президента, важно реагировать на данный вопрос, учитывая долгосрочную перспективу.

Он добавил, что в процесс снижения безработицы сделали в том числе свой вклад субъекты РФ с исторически высокими показателями безработицы - это регионы Сибири и Дальнего Востока, где постепенно создаются новые рабочие места и разрабатываются возможности для удаленного осуществления трудовой деятельности.

Сегодня днем вице-премьер России Татьяна Голикова также отметила снижение доли работников в наиболее «востребованном» возрасте с 30 до 39 лет при росте молодежи и боле возрастных сотрудников. По словам Голиковой, возрастная группа работников с 30 до 39 лет - это персонал, наиболее готовый к изменениям.