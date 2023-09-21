В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России

Елизавета Кондрикова
21:12 21.09.2023
В настоящее время рост российской экономики происходит в условиях дефицита трудовых ресурсов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Президент России Владимир Путин отметил рекордно низкие показатели безработицы в стране и системный и структурный характер их снижения. Об этом президент рассказал на расширенном заседании президиума Госсовета РФ в Великом Новгороде.

«Сразу хотелось бы подчеркнуть, что наша встреча проходит на фоне рекордно низкой безработицы. Это один из важнейших индикаторов эффективности всей нашей экономической политики, ее социального измерения», - заявил президент.

Владимир Путин также указал проблему дефицита трудовых ресурсов в стране, который в настоящий момент сочетается с ростом российской экономики. По словам президента, важно реагировать на данный вопрос, учитывая долгосрочную перспективу.

Он добавил, что в процесс снижения безработицы сделали в том числе свой вклад субъекты РФ с исторически высокими показателями безработицы - это регионы Сибири и Дальнего Востока, где постепенно создаются новые рабочие места и разрабатываются возможности для удаленного осуществления трудовой деятельности.

Сегодня днем вице-премьер России Татьяна Голикова также отметила снижение доли работников в наиболее «востребованном» возрасте с 30 до 39 лет при росте молодежи и боле возрастных сотрудников. По словам Голиковой, возрастная группа работников с 30 до 39 лет - это персонал, наиболее готовый к изменениям. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:55 В стране и мире
Главком ВСУ Залужный может оказаться под следствием за оставление юга Украины
16:37 В стране и мире
В России приостановлена вакцинация детей от ковида
16:04 В стране и мире
Правительство РФ с 21 сентября вводит ограничения на экспорт топлива
15:03 В стране и мире
Видео
В расположении российских миротворцев находятся 1 340 мирных жителей Карабаха
15:29 В стране и мире
Песков заявил, что по поводу гибели миротворцев в Карабахе ведется следствие
Популярное
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.