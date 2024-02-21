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Такер Карлсон рассказал, сколько денег Борис Джонсон запросил за интервью

Советник экс-премьера Британии ответил, что встреча состоится, но будет стоить миллион долларов в «долларах США, золоте или биткоинах».
Владимир Рубанов 2024-02-21 01:11:01
© Фото: Alona_nikolaievych Keystone Press Agency, Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон запросил миллион долларов за интервью с Такером Карлсоном. Об этом американский журналист рассказал в интервью изданию Blaze.

По словам Карлсона, он отправил запрос экс-премьеру Британии после того, как тот назвал его «орудием Кремля» за интервью с Владимиром Путиным. Советник Джонсона ответил, что встреча состоится, но будет стоить миллион долларов в «долларах США, золоте или биткоинах». Это случилось «буквально вчера, два дня назад», заявил журналист.

«Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что… Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин», - сказал Карлсон.

Карлсон назвал Джонсона ответственным за гибель сотен тысяч человек, потому что тот сорвал российско-украинские мирные договоренности весной 2022 года.

Американский журналист высказал мнение, что обсуждаемые в Вашингтоне 60 миллиардов долларов дополнительной помощи Украине не позволяют победить Россию и являются операцией по отмыванию денег. Многим, кто наживается на войне, включая Бориса Джонсона, предстоит «разбираться с Богом по этому поводу», потому что это аморально и неправильно, добавил он.

#интервью #Украина #Борис Джонсон #Владимир Путин #Великобритания #Такер Карлсон
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