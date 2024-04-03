Путин заявил о необходимости моста между Сахалином и материком

Сахалин необходимо связать с материковой частью России при помощи моста. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком», - сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что развитие региона пойдет совсем другими темпами, если построить мост.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, возведение моста, по предварительным оценкам, обойдется в 300 миллиардов рублей. Примерно столько же будет стоить строительство подходов к нему.