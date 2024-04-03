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Путин заявил о необходимости моста между Сахалином и материком

Президент выразил уверенность, что развитие региона пойдет совсем другими темпами, когда появится мост.
Сергей Лебедев 2024-04-03 18:55:29
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Сахалин необходимо связать с материковой частью России при помощи моста. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Валерием Лимаренко.

«Сама по себе тема важная, я согласен. Нужно связать мостовым переходом Сахалин с материком», - сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что развитие региона пойдет совсем другими темпами, если построить мост.

По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, возведение моста, по предварительным оценкам, обойдется в 300 миллиардов рублей. Примерно столько же будет стоить строительство подходов к нему.

#Россия #Владимир Путин #мост #Валерий Лимаренко #сахалин #Президент #губернатор #материк
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