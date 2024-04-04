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Врач Вознесенский рассказал, чем герпес обезьян опасен для человека

По словам врача-инфекциониста Сергея Вознесенского, существует теоретическая вероятность преодоления вирусом межвидового барьера, как в случае с COVID-19.
Ян Брацкий 2024-04-04 11:53:27
© Фото: Liu Zexing, XinHua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вирус обезьяньего герпеса не представляет опасности для человека. Об этом «Звезде» заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«Ученым на сегодняшний день известно большое разнообразие вирусов герпеса, но только восемь из них имеют патогенность для человека. Другие вирусы имеют межвидовой барьер и не могут вызывать заболевание у нас. Поэтому те вирусы, которыми болеют другие биологические виды, не опасны для человека. Единственный момент - гипотетическая вероятность преодоления этого барьера, что мы наблюдали в случае с коронавирусной инфекцией», - отметил Вознесенский.

Сегодня ученые наблюдают за вирусами других биологических видов, чтобы предупредить возможную пандемию, уточнил врач.

Ранее стало известно о первом случае заражения человека вирусом обезьяньего герпеса в Гонконге. В больницу доставили 37-летнего мужчину, на которого дикая обезьяна напала в парке. Сейчас он находится в критическом состоянии. Местных жителей попросили не приближаться к обезьянам.

#Вирус #обезьяна #инфекция #болезнь #наш эксклюзив #герпес
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