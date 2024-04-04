Врач Вознесенский рассказал, чем герпес обезьян опасен для человека

Вирус обезьяньего герпеса не представляет опасности для человека. Об этом «Звезде» заявил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский.

«Ученым на сегодняшний день известно большое разнообразие вирусов герпеса, но только восемь из них имеют патогенность для человека. Другие вирусы имеют межвидовой барьер и не могут вызывать заболевание у нас. Поэтому те вирусы, которыми болеют другие биологические виды, не опасны для человека. Единственный момент - гипотетическая вероятность преодоления этого барьера, что мы наблюдали в случае с коронавирусной инфекцией», - отметил Вознесенский.

Сегодня ученые наблюдают за вирусами других биологических видов, чтобы предупредить возможную пандемию, уточнил врач.

Ранее стало известно о первом случае заражения человека вирусом обезьяньего герпеса в Гонконге. В больницу доставили 37-летнего мужчину, на которого дикая обезьяна напала в парке. Сейчас он находится в критическом состоянии. Местных жителей попросили не приближаться к обезьянам.