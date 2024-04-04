В Гонконге зафиксирован первый случай обезьяньего герпеса у человека

В Гонконге обнаружили первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства китайского региона, пишет «360».

Как рассказали в местном Центре охраны здоровья, первым пациентом с таким заболеванием стал 37-летний мужчина, на которого ранее напала дикая обезьяна во время прогулки в парке.

В настоящий момент пострадавший в критическом состоянии. Врачи оказывают ему помощь в больнице в отделении интенсивной терапии городской больницы. Уточнить диагноз удалось благодаря анализу спинномозговой жидкости на вирус В, результат оказался положительным.

Врачи считают, что вирус очень редко передается от человека к человеку. Местных жителей призвали воздерживаться от контактов с дикими обезьянами, не кормить их. Если же животное поцарапало или укусило человека, рану нужно промыть водой и обязательно обратиться к врачу.