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В Гонконге зафиксирован первый случай обезьяньего герпеса у человека

Анализ спинномозговой жидкости на вирус В дал положительный результат, 37-летний пациент находится в критическом состоянии.
Анна Назайкина 2024-04-04 10:38:49
© Фото: Jiang Kehong, XinHua, Globallookpress

В Гонконге обнаружили первый случай заражения человека вирусом обезьяньего герпеса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства китайского региона, пишет «360».

Как рассказали в местном Центре охраны здоровья, первым пациентом с таким заболеванием стал 37-летний мужчина, на которого ранее напала дикая обезьяна во время прогулки в парке.

В настоящий момент пострадавший в критическом состоянии. Врачи оказывают ему помощь в больнице в отделении интенсивной терапии городской больницы. Уточнить диагноз удалось благодаря анализу спинномозговой жидкости на вирус В, результат оказался положительным.

Врачи считают, что вирус очень редко передается от человека к человеку. Местных жителей призвали воздерживаться от контактов с дикими обезьянами, не кормить их. Если же животное поцарапало или укусило человека, рану нужно промыть водой и обязательно обратиться к врачу.

#Китай #в стране и мире #обезьяна #Гонконг #макака
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