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Путин призвал ФСБ наказывать без срока давности предателей, участвующих в ДРГ

Все попытки прорыва диверсантов через границу России провалились, заявил Владимир Путин на коллегии ФСБ.
Андрей Аркадьев 2024-03-19 14:15:01
© Фото: пресс-служба ФСБ РФ, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин назвал предателями участников украинских диверсионно-разведывательных групп, призвал выявлять их поименно и наказывать без срока давности. С таким заявлением глава государства выступил на заседании коллегии ФСБ.

«Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу внимание достаточное уделить этому направлению деятельности», - заявил он.

Путин констатировал, что попытки прорыва со стороны диверсантов провалились. Как утверждает президент, боевики собирались устроить террористический рейд в Белгородской и Курской областях на границе нашей страны, но понесли потери не только в личном составе, но также в бронетехнике и артиллерии.

По словам президента, Киев не жалеет диверсантов, бросает их на убой как пушечное мясо.

#ФСБ #Владимир Путин #дрг
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