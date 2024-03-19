Путин призвал ФСБ наказывать без срока давности предателей, участвующих в ДРГ

Президент России Владимир Путин назвал предателями участников украинских диверсионно-разведывательных групп, призвал выявлять их поименно и наказывать без срока давности. С таким заявлением глава государства выступил на заседании коллегии ФСБ.

«Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу внимание достаточное уделить этому направлению деятельности», - заявил он.

Путин констатировал, что попытки прорыва со стороны диверсантов провалились. Как утверждает президент, боевики собирались устроить террористический рейд в Белгородской и Курской областях на границе нашей страны, но понесли потери не только в личном составе, но также в бронетехнике и артиллерии.

По словам президента, Киев не жалеет диверсантов, бросает их на убой как пушечное мясо.