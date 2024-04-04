МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Шойгу поздравил с юбилеем председателя Общественного совета при МО РФ

Сергей Шойгу отметил высокий профессионализм Павла Гусева, которому сегодня исполняется 75 лет.
2024-04-04 10:42:55
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с 75-летием председателя Общественного совета при МО РФ и главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. 

«Уважаемый Павел Николаевич! Поздравляю Вас с 75-летием! Ваш высокий профессионализм, знания и опыт позволяют успешно решать многогранные задачи, стоящие перед сплоченным коллективом газеты "Московский комсомолец"», - говорится в тексте поздравления.

Шойгу отметил, что работа Гусева во главе Общественного совета при МО РФ заслуживает благодарности. Он отметил эффективное взаимодействие этого совета с ВС РФ в целях достоверного освещения спецоперации, а также популяризации героической истории нашей страны. 

Глава российского оборонного ведомства пожелал Гусеву новых успехов и крепкого здоровья.

Также Сергей Шойгу отметил грамотное руководство Гусева и преданность журналистскому делу, которые позволили его изданию заслужить любовь миллионов читателей. 

Ранее Шойгу поздравил с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#юбилей #Сергей Шойгу #поздравление #75 лет #павел гусев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322