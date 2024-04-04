Шойгу поздравил с юбилеем председателя Общественного совета при МО РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с 75-летием председателя Общественного совета при МО РФ и главного редактора газеты «Московский комсомолец» Павла Гусева. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Уважаемый Павел Николаевич! Поздравляю Вас с 75-летием! Ваш высокий профессионализм, знания и опыт позволяют успешно решать многогранные задачи, стоящие перед сплоченным коллективом газеты "Московский комсомолец"», - говорится в тексте поздравления.

Шойгу отметил, что работа Гусева во главе Общественного совета при МО РФ заслуживает благодарности. Он отметил эффективное взаимодействие этого совета с ВС РФ в целях достоверного освещения спецоперации, а также популяризации героической истории нашей страны.

Глава российского оборонного ведомства пожелал Гусеву новых успехов и крепкого здоровья.

Также Сергей Шойгу отметил грамотное руководство Гусева и преданность журналистскому делу, которые позволили его изданию заслужить любовь миллионов читателей.

Ранее Шойгу поздравил с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.