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Шойгу поздравил ректора МГУ Садовничего с 85-летием

Сергей Шойгу отметил колоссальные научные знания, высокую работоспособность и талант руководителя Виктора Садовничего.
2024-04-03 12:13:56
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего. Об этом сообщает МО РФ. 

«Колоссальные научные знания, высокая работоспособность и талант руководителя позволили Вам внести неоценимый вклад в развитие отечественной науки, стать во главе одного из старейших и авторитетнейших университетов в мире», - говорится в тексте поздравления от Шойгу. 

Сергей Шойгу заметил, что благодаря усилиям ректора МГУ объединил в своих стенах увлеченных студентов, одаренных педагогов и выдающихся ученых и исследователей. Они успешно продолжают распространять и популяризировать военную мысль.

Глава Минобороны России отметил и работу Садовничего в Общественном совете при МО РФ. Шойгу выразил уверенность, что совместный труд с ним продолжит приносить хорошие результаты. 

Шойгу пожелал Виктору Антоновичу Садовничему крепкого здоровья, осуществления планов, а также успехов в деятельности на благо страны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Сергей Шойгу #МГУ #поздравление #Виктор Садовничий
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