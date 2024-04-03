Шойгу поздравил ректора МГУ Садовничего с 85-летием

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил с 85-летием ректора МГУ Виктора Садовничего. Об этом сообщает МО РФ.

«Колоссальные научные знания, высокая работоспособность и талант руководителя позволили Вам внести неоценимый вклад в развитие отечественной науки, стать во главе одного из старейших и авторитетнейших университетов в мире», - говорится в тексте поздравления от Шойгу.

Сергей Шойгу заметил, что благодаря усилиям ректора МГУ объединил в своих стенах увлеченных студентов, одаренных педагогов и выдающихся ученых и исследователей. Они успешно продолжают распространять и популяризировать военную мысль.

Глава Минобороны России отметил и работу Садовничего в Общественном совете при МО РФ. Шойгу выразил уверенность, что совместный труд с ним продолжит приносить хорошие результаты.

Шойгу пожелал Виктору Антоновичу Садовничему крепкого здоровья, осуществления планов, а также успехов в деятельности на благо страны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.