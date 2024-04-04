МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллерист Кот заявил о практически замолчавших орудиях противника

Орудие Д-20, стрельбу из которого ведет Кот, действует на Донецком направлении специальной военной операции.
2024-04-04 11:08:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 152-миллиметровых пушек-гаубиц Д-20 1-го армейского корпуса из состава «Южной» группировки войск разгромили опорные пункты неприятеля на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

«На данный момент из-за подавления огневых точек врага артиллерия у них почти замолчала», - заявил артиллерист Кот, описывая ситуацию, сложившуюся в районе действия его батареи 152-миллиметровых орудий.

Он добавил, что из-за этого работа ведется по укреплениям врага, его живой силе, а также по легкой и тяжелой бронетехнике. При этом новые цели, как отметил артиллерист, поступают ежедневно. 

В МО РФ уточнили, что корректировку огня орудий производят в реальном времени. Тут неоценимую помощь предоставляют расчеты беспилотников. Это позволяет уничтожать врага быстро и с минимальным расходом боеприпасов. 

Ранее сообщалось, что расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 разнесли метким ударом технику ВСУ под Артемовском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#артиллерия #ДНР #спецоперация #кот #д-20 #донецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322