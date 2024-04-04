Артиллерист Кот заявил о практически замолчавших орудиях противника

Расчеты 152-миллиметровых пушек-гаубиц Д-20 1-го армейского корпуса из состава «Южной» группировки войск разгромили опорные пункты неприятеля на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«На данный момент из-за подавления огневых точек врага артиллерия у них почти замолчала», - заявил артиллерист Кот, описывая ситуацию, сложившуюся в районе действия его батареи 152-миллиметровых орудий.

Он добавил, что из-за этого работа ведется по укреплениям врага, его живой силе, а также по легкой и тяжелой бронетехнике. При этом новые цели, как отметил артиллерист, поступают ежедневно.

В МО РФ уточнили, что корректировку огня орудий производят в реальном времени. Тут неоценимую помощь предоставляют расчеты беспилотников. Это позволяет уничтожать врага быстро и с минимальным расходом боеприпасов.

Ранее сообщалось, что расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 разнесли метким ударом технику ВСУ под Артемовском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.