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Расчеты Д-30 разнесли метким ударом технику ВСУ под Артемовском

Артиллерийские расчеты группировки «Юг» в круглосуточном режиме выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений.
2024-04-04 10:50:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Удар гаубицы Д-30 наших артиллеристов лишил ВСУшников боевой техники и позиций под Артемовском, сообщает Министерство обороны РФ. Также противник понес потери в личном составе.

Видео с боевой работой артиллеристов 2-го армейского корпуса группировки войск «Юг» публикует российское оборонное ведомство. На записи показана подготовка, заряжание, а также сама стрельба. Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение целей.

Помогают артиллеристам в корректировке огня беспилотники. По полученным с помощью дронов координатам по целям наносятся удары.

В описании к видео сказано, что артиллеристы в круглосуточном режиме выполняют огневое прикрытие действий мотострелковых и штурмовых подразделений.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #д-30 #МО РФ #СВО
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