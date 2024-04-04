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США и Британия отказались обсуждать документ об ударе Израиля по Сирии

Заявление Совбеза ООН было подготовлено Россией со стандартным текстом, однако представители США и Великобритании объяснили свой отказ отсутствием единства в оценках происходящего.
Ирина Егорова 2024-04-04 00:27:39
© Фото: Michael Kappelerdpa, Global Look Press

США и Великобритания не стали обсуждать заявление Совета Безопасности ООН, подготовленное Россией в связи с израильским ударом по иранскому консульству в Сирии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, документ был составлен со стандартным текстом, но представители США и Великобритании объяснили свой отказ отсутствием единства в оценках происходящего.

«Напоминаю - тогда только эти две делегации, совместно с французами, не осудили это очевидное нарушение международного права, а занялись словесной эквилибристикой, из которой можно было сделать вывод о том, что Иран во всем виноват сам», - цитирует его сообщение в Telegram-канале RT.

Также он подчеркнул, что  это лучшая иллюстрация двойных стандартов западной «тройки» и ее реального отношения к законности и правопорядку в международном контексте.

Напомним, что заседание СБ ООН было инициировано российской стороной и прошло 2 апреля. Москва призывала международное сообщество осудить действия Израиля, которые нарушают суверенитет Сирийской Арабской Республики и неприкосновенность дипломатической собственности. Кроме того Небензя отметил, что Россия возмущена фактом продолжающейся агрессии Израиля в секторе Газа, несмотря на принятую резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня.

Удар Израиля по иранскому консульству в Сирии унес жизни 11 человек, из которых семеро - это иранские военные советники из Корпуса стражей исламской революции, трое жертв являются сирийскими гражданами, еще один погибший - ливанец. Самолеты ВВС Израиля ударили по кварталу Меззе на западе Дамаска по вилле, которая находится вблизи консульства Ирана в Сирии.

#в стране и мире #сша #Великобритания #Совбез ООН #заседание #отказ #документ #Дмитрий Полянский
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