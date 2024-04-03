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При землетрясении на Тайване более 50 человек пострадали, один погиб

Многие высотные здания на Тайване получили повреждения, некоторые накренились или частично разрушены.
Ян Брацкий 2024-04-03 06:22:28
© Фото: Zhao BoXinHua, Global Look Press © Видео: MinhajAbbasi3, Х

Один человек погиб и более 50 получили ранения в результате землетрясения на Тайване, передает агентство Reuters. По данным Китайского сейсмологического управления, в среду у побережья уезда Хуалянь в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. За ним последовали не менее 11 толчков.

Сила самых мощных толчков по уточненной информации метеорологического агентства Японии составила 7,7. Жители на Тайване публикуют в социальной сети Х многочисленные видео, согласно которым здания на острове получили повреждения. Некоторые из них накренились или оказались частично разрушены.

Между тем, ведущий производитель полупроводников TSMC эвакуирует свои заводы после серии подземных толчков. Дело в том, что малейшие вибрации могут внести коррективы в работу оборудования высокой точности. На заводах корпорации производятся комплектующие для Apple и Nvidia. Сейчас компания проводит проверку причиненного стихией ущерба.

#землетрясение #Тайвань #стихия #сейсмологи
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