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Информации о пострадавших россиянах от землетрясения на Тайване нет

Землетрясение вызвало мощную волну и цунами, которое идет в сторону Японии. Местные власти уже призвали жителей перебраться на возвышенные и безопасные места.
Ирина Егорова 2024-04-03 05:02:38
© Фото: Qi FeiXinHua, Global Look Press

Информации о гражданах России среди пострадавших в результате землетрясения на Тайване не поступала. Об этом сообщила Московско-тайбэйская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству.

В комиссии уточнили, что из числа сотрудников и их родственников никто не пострадал, передает ТАСС. По сведениям посольства России в Токио, пострадавших также нет.

Напомним, что 3 апреля Тайвань сотрясла целая серия мощных землетрясений. Первые два случились с интервалом в 15 минут - их магнитуда составила 7,5 и 6,6. После этого было зафиксировано еще четыре землетрясения с эпицентром к востоку от острова. Афтершоки продолжаются до сих пор и ощущаются на всей территории острова.

В городе Хуалянь разрушены несколько зданий, движение поездов в метро Тайбея приостановлено на всех линиях. В одном из районов на востоке острова сошел мощный оползень. Землетрясение вызвало мощную волну и цунами, которое идет в сторону Японии. Местные власти уже призвали жителей перебраться на возвышенные и безопасные места.

#землетрясение #Тайвань #россияне #пострадавшие #комиссия
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