Землетрясение разрушило ряд зданий в городе Хуалянь на Тайване

Землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло у восточных берегов острова, разрушило несколько зданий. Из-за подземных толчков они буквально завалились на бок, накренились - в воздухе стоит пыль, сообщает телеканал TVBS.

Ряд домов разрушены, также повреждены машины и припаркованные мотоциклы. Информации о пострадавших пока нет.

Два мощных землетрясения с разницей в 15 минут и магнитудой 7,5 и 6,6 соответственно произошли близ Тайваня. Толки ощущались на всей территории острова. Позже еще четыре повторяющихся землетрясения потрясли остров.