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Землетрясение разрушило ряд зданий в городе Хуалянь на Тайване

Серию землетрясений зафиксировали близ Тайваня. Самое мощное из них произошло с магнитудой 7,5.
Ирина Егорова 2024-04-03 04:24:00
© Фото: Huberton, Х © Видео: Huberton, Х

Землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло у восточных берегов острова, разрушило несколько зданий. Из-за подземных толчков они буквально завалились на бок, накренились - в воздухе стоит пыль, сообщает телеканал TVBS

Ряд домов разрушены, также повреждены машины и припаркованные мотоциклы. Информации о пострадавших пока нет.

Два мощных землетрясения с разницей в 15 минут и магнитудой 7,5 и 6,6 соответственно произошли близ Тайваня. Толки ощущались на всей территории острова. Позже еще четыре повторяющихся землетрясения потрясли остров.

#землетрясение #Тайвань #здание #Магнитуда #разрушения
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