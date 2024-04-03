Захарова: Ереван принимал решения по Карабаху под влиянием НАТО

Заявления о том, что Москва и ОДКБ в периоды обострения конфликта в Нагорном Карабахе не помогли Армении, являются ложью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда».

Западные страны продвигали тему официального отказа Армении от Нагорного Карабаха, отметила она. Права жителей непризнанной республики не были никак приписаны или гарантированы в документах, которые были подписаны под диктовку натовцев.

«Но официальный Ереван сказал, что это все из-за России и из-за ОДКБ. Я обвиняю во лжи всех тех, кто эту идею исповедует и распространяет. Это не правда, это ложь. Это решение официальный Ереван принял после консультаций с Западом. Я обвиняю во лжи всех тех, кто исповедует и распространяет идею вины России и ОДКБ за решения, принятые Ереваном по Карабаху», - сказала Захарова.

Россия и президент Владимир Путин много раз использовали все возможности, политические и личные, чтобы предотвратить развитие кровопролития и не дать полноформатной войне вспыхнуть в этом регионе, в том числе спасти граждан Армении, отметила представитель МИД РФ.

«Главное - чтобы сейчас, когда власти в Ереване будут распоряжаться другими территориями, селами и та далее, они помнили и несли ответственность за свои решения и не возлагали ни на кого вину за собственные ошибки», - сказала Захарова.

Возможное обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном напрямую зависит от того, насколько официальный Ереван позволит ЕС, США и Британии деструктивно повлиять на ситуацию в регионе в и в стране, отметила она.

«Главное, чтобы сейчас эти неблагодарные граждане не совершили фатальную ошибку, замесив эту страшную интригу не в собственных интересах, а против собственных интересов», - сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заморозке» отношений с ОДКБ якобы по той причине, что в организации «не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении».