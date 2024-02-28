Пашинян объяснил причину заморозки членства Армении в ОДКБ

Отношения Армении с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожены де-факто, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, такая степень «заморозки» членства республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда в организации.

«Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении», - объяснил причину данного решения Пашинян.

Премьер-министр Армении также добавил, что в случае, если организация не будет выполнять свои обязанности перед республикой, то ее членство будет заморожено до де-юре.

Ранее сообщалось, что Ереван принял решение о «заморозке» своего членства в Организации договора о коллективной безопасности.