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Пашинян объяснил причину заморозки членства Армении в ОДКБ

Армянский премьер подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации в организации, «заморозка» может стать де-юре.
Глеб Владовский 2024-02-28 19:24:01
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com

Отношения Армении с Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заморожены де-факто, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

По его словам, такая степень «заморозки» членства республики в ОДКБ означает отсутствие постпреда в организации.

«Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении», - объяснил причину данного решения Пашинян.

Премьер-министр Армении также добавил, что в случае, если организация не будет выполнять свои обязанности перед республикой, то ее членство будет заморожено до де-юре.

Ранее сообщалось, что Ереван принял решение о «заморозке» своего членства в Организации договора о коллективной безопасности.

#в стране и мире #Армения #Никол Пашинян #одкб #заморозка
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