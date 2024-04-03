Два человека погибли в Москве во время урагана

Сегодня в Москве во время сильного ветра пострадали 17 человек. Двое из них погибли. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мои соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Сейчас оперативные службы устраняют последствия непогоды.

Напомним, сегодня вечером на столицу обрушились сильный дождь и шквалистый ветер. Были зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

Утром в МЧС москвичей предупреждали об ухудшении погоды. Власти закрыли парки и другие открытые общественные места.