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Два человека погибли в Москве во время урагана

Сильный ветер обрушился на столицу в среду вечером.
Сергей Лебедев 2024-04-03 22:25:30
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Сегодня в Москве во время сильного ветра пострадали 17 человек. Двое из них погибли. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Мои соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», - написал градоначальник.

Сергей Собянин отметил, что порывы ветра достигали 21 метра в секунду. Сейчас оперативные службы устраняют последствия непогоды.

Напомним, сегодня вечером на столицу обрушились сильный дождь и шквалистый ветер. Были зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

Утром в МЧС москвичей предупреждали об ухудшении погоды. Власти закрыли парки и другие открытые общественные места.

#Москва #Погода #МЧС #Сергей Собянин #ветер #погибли
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