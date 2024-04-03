МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Москву накрыли сильный дождь и шквалистый ветер

По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся до утра четверга.
Максим Крюков 2024-04-03 18:33:16
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на Москву. Жители столицы в спешке пытаются скрыться от непогоды.

На кадрах, снятых корреспондентом «Звезды», видно, как ветер сносит зонты и личные вещи прохожих. Зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

По прогнозам метеорологической службы, осадки не прекратятся до завтрашнего утра. Сегодня вечером столбики термометров покажут +6...+8 градусов, ночью температура опустится до +5...+6 градусов.

Напомним, сегодня утром столичное управление МЧС предупредило москвичей о резком усилении ветра, порывы которого могут достигать 16-21 метра в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями власти перевели городские службы в режим повышенной готовности. В настоящее время в городе закрыты все парки.

#Москва #в стране и мире #дождь #осадки #Непогода #сильный ветер
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Военные микротурбины
2
Новый русский Суперджет
3
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
4
КРЭТ. Часть 2
5
КРЭТ. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 
20240327.1322