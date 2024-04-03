Москву накрыли сильный дождь и шквалистый ветер

Сильный дождь и шквалистый ветер обрушились на Москву. Жители столицы в спешке пытаются скрыться от непогоды.

На кадрах, снятых корреспондентом «Звезды», видно, как ветер сносит зонты и личные вещи прохожих. Зафиксированы случаи падения деревьев и повреждения конструкций.

По прогнозам метеорологической службы, осадки не прекратятся до завтрашнего утра. Сегодня вечером столбики термометров покажут +6...+8 градусов, ночью температура опустится до +5...+6 градусов.

Напомним, сегодня утром столичное управление МЧС предупредило москвичей о резком усилении ветра, порывы которого могут достигать 16-21 метра в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями власти перевели городские службы в режим повышенной готовности. В настоящее время в городе закрыты все парки.