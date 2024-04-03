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Минэкономразвития РФ: рост ВВП в феврале ускорился до 7,7%

В феврале 2024 года ВВП превысил уровень прошлого года на +7,7% г/г после +4,6% г/г в январе, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ.
Максим Крюков 2024-04-03 21:30:10
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в феврале ускорился до 7,7% в годовом выражении с 4,6% в январе. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Российской Федерации.

«С исключением сезонного фактора темп роста ВВП в феврале составил 0,2%. К уровню аналогичного месяца 2022 года ВВП увеличился на 4,7%», - говорится в обзоре за февраль 2024 года, опубликованном на официальном сайте ведомства.

По данным Минэкономразвития РФ, инфляция в феврале составила 7,69% в годовом выражении после 7,44% в январе этого года. Уточняется, что по состоянию на 1 апреля инфляция год к году составила 7,62% . При этом в период с 1 января по 1 апреля потребительские цены выросли на 1,87%.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом о работе правительства, заявил, что рост ВВП России в два раза превысил показатели развитых стран и составил 3,6%. Глава кабмина отметил, что российская экономика входит в пятерку ведущих по паритету покупательской способности.

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