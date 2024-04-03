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Рост ВВП России вдвое превысил показатели развитых стран

Российская экономика входит в пятерку ведущих по паритету покупательской способности, напомнил Михаил Мишустин.
Ян Брацкий 2024-04-03 13:25:50
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Рост ВВП России по итогам года вдвое превысил показатели развитых стран и составил 3,6%. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин, выступая с отчетом о работе кабмина перед депутатами Госдумы РФ.

«Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. Такое соотношение стало одним из следствий санкций, которые неизбежно бьют по их инициаторам», - заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что доходы государственной казны в минувшем году превысили 29 триллионов рублей, что на 5% больше аналогичного показателя 2022 года. Исполнение бюджета приблизилось к 100%, уточнил он.

Сегодня российская экономика входит в пятерку ведущих по паритету покупательной способности, напомнил Мишустин. С его слов, есть все предпосылки войти в топ-4. На этом фоне безработица остается на рекордно низком уровне, подчеркнул глава кабинета министров, - всего 3%. Премьер также рассказал, что в прошлом году объем инвестиций увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет.

#Экономика #санкции #ввп #Инвестиции #Госдума РФ #мишустин
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